Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в ответ на ограничения работы российских СМИ

Принято решение о блокировке социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta) на территории РФ в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией, об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Введенные Facebook ограничения запрещены Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», подчеркнули в ведомстве.

Закон был принят для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.