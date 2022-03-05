Зеленский: Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел»

Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел», сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Все, на что способен был альянс сегодня, – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», – приводит слова Зеленского в обращении к украинцам ТАСС.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы подписавшие Будапештский меморандум страны предоставили Киеву гарантии безопасности.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан России.

21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ Киева от ядерного оружия «ошибкой». После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза предупредил о возможности появлении у Украины ядерного оружия, носителями которого могут стать, например, советские оперативно-тактические ракетные комплексы «Точках-У».

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – сообщил Зеленский.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума, отметила, что формат Будапештского меморандума не предполагает юридических обязательств в рамках международного права.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский шантажирует Запад разговорами о ядерном оружии. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу». Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать «грязную» бомбу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».