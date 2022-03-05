 

В Прибалтике в магазинах возник ажиотажный спрос на российскую соль

05.03.2022, 6:10, Новости дня
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Супермаркеты в Латвии и Эстонии начали убирать российские товары с прилавков, породив ажиотажный спрос на оставшиеся пока продукты из России, в первую очередь соль и соду.

Жители Латвии и Эстонии пишут в соцсетях об ажиотажном спросе в на дешевую и качественную российскую соль и соду и публикуют фото пустых прилавков. Также в Прибалтике популярны кондитерские изделия из России.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине. Ранее в Еврокомиссии предупредили, что санкции Евросоюза против РФ отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции.



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