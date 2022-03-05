 

Путин подписал закон об уголовной ответственности за «фейки о российской армии»

05.03.2022, 5:43, Разное
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…об уголовной ответственности за «фейки о российской армии».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за «фейки о действиях российских военных» и «призывы к антироссийским санкциям». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В УК вводится статья 207.3 — «о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Согласно новой статье УК, за распространение «фейков» можно получить до 10 лет лишения свободы. Если это повлекло «тяжкие последствия» — до 15 лет.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайтам телеканала «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы». Совет директоров «Эха» принял решение ликвидировать радио и сайт. Сегодня «Эхо Москвы» решило отключить сайт и удалить все корпоративные аккаунты соцсетей. Телеканал «Дождь»* решил, что временно приостановит свою работу, но редакция надеется, «что вернется в эфир».

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Источник: Новая газета



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