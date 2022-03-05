 

Военный эксперт Сивков об Украине на переговорах Россией: Это абсолютнейшая дикость!

05.03.2022, 4:58, Разное
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Эксперт заявил об “ошибке” на важной встрече делегаций двух стран. Он уверен, что России не надо поддаваться попыткам Украины диктовать свои условия,
потому что Незалежная сегодня пребывает в позиции слабого.

4 марта должен пройти второй раунд переговоров. По словам главы группы наших переговорщиков Владимира Мединского, беседа начнется в 15:00. Примечательно, что ранее официальный Киев заявлял, что не позволит Москве говорить с
ним на языке ультиматумов.

Константин Сивков поделился своим видением того, как должен быть выстроен диалог России с Украиной. Он убежден, что нашей стороне не надо идти на поводу у Незалежной. Военный эксперт заявил, что Москва должна
идти на переговоры только тогда, когда Киев сам будет умолять об этом.

А то, что Украина пытается диктовать России условия, он назвал “абсолютнейшей дикостью”. По мнению эксперта, Киев пошел на
переговоры лишь для того, чтобы попытаться унизить нашу страну. Таким образом Украина надеется
хоть как-то подправить свои позиции. Сивков считает, что ВСУ неорганизованны и терпят большие потери. Напомним, вчера Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, а также о поставках продуктов и медикаментов в наиболее горячие точки.



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