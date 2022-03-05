 

Закон о фейках: Как будет работать и чем грозит

05.03.2022, 4:58, Разное
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Второго марта 2022 года главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым был внесен в Госдуму на рассмотрение законопроект об уголовном наказании за фейковые новости о действиях Вооруженных сил РФ. Чтения планируются четвертого, девятого и десятого марта. Ожидается, что по итогам всех чтений законопроект будет принят.

Законопроект предлагает три квалифицирующих признака (обстоятельство, отягчающее вину): за изготовление фейков и их распространение — до трех лет лишения свободы; если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от пяти до десяти лет лишения свободы; если эта ложная информация привела к “общественно опасным последствиям” — до 15 лет лишения свободы.

“Этот законопроект направлен на противодействие информационной войне, которая идет полномасштабным ходом по всем фронтам параллельно со спецоперацией РФ на Украине”, – дал комментарий корреспонденту “Дни.ру” Максим Гусев.

Два года назад в разгар пандемии COVID-19 были введены в УК РФ схожие статьи, предусматривающие ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма — ст. 207 УК РФ, за публичное распространение информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан — ст. 207.1 УК РФ и за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия — ст. 207.2 УК РФ. В случае принятия закона, в УК РФ появится новая статья 207.3, которая будет предусматривать наказание “За заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных сил в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства”.

“Сразу вижу правоприменительную проблему, связанную с установлением заведомости фейка. Поскольку именно от этого фактора будет зависеть наличие в деяниях лица признаков состава преступления, доказать заведомость зачастую очень непросто. О ней могут свидетельствовать, например, формы, способы изложения информации (ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц и т. д.), использование поддельных документов, видео– и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям”, – заявил юрист.

По словам эксперта, для привлечения к ответственности за размещение в сети “Интернет”, например на своей странице фейка, созданного самим собственником страницы другим лицом (в т. ч. репост), должно быть установлено, что это лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размещенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц. И это логично, ведь как осудить человека, если он глубоко убежден, что информация достоверная.

“Таким образом, задача следственных органов будет состоять в доказывании не только причастности лица к размещению фейка, но и его осведомленности о достоверности публикуемой им информации. Как работают наши некоторые правоохранители, когда на то есть политическая воля, мы, к сожалению, знаем. В этом случае остается уповать на здравый смысл судьи, который должен победить пресловутую “охоту на ведьм”, — подытожил Максим Гусев.



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