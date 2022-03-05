Fitch понизило рейтинги Газпрома, Лукойла, Новатэка и других сырьевых компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом.

«Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch «Негативный», – приводит текст сообщения ТАСС.

В число компаний с пересмотренным рейтингом вошли в том числе «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», НЛМК, ММК, «Евраз», «Металлоинвест», ГМК «Норильский никель», Petropavlovsk, «Алроса», СУЭК, «Сибур», «Акрон», «Уралкалий», «Фосагро».

По версии Fitch Ratings, пересмотр рейтинга отражает серьезное потрясение операционной среды в РФ и ослабление финансовой гибкости, а также следует за понижением агентством суверенных рейтингов РФ 2 марта 2022 года.

Ранее рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергетических компаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом.

Накануне международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с «ВВВ-» до «CCC-». Днем ранее рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги РФ по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В тот же день рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до уровня «B» с «BBB».

В пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против РФ на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

В пятницу утром нефть подорожала на опасениях по прекращению поставок из России. Накануне цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла 2280 долларов.