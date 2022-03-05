 

Компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию

05.03.2022, 4:45, Новости дня
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Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой в мире, сообщили источники Bloomberg.

По словам источников, производитель электроники, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию, передает ТАСС.

«Наша приоритетная задача – обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», – цитирует Bloomberg сообщение компании.

Южнокорейская телекоммуникационная компания Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования.

Днем ранее американская компания Intel приостановила продукции в Россию и Белоруссию.

Накануне сообщалось, что Южная Корея якобы добилась исключения из санкций Соединенных Штатов против России.



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