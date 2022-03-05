 

Япония обвинила КНДР в пуске баллистической ракеты

05.03.2022, 4:45, Новости дня
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в нарушение действующих резолюций Совета безопасности ООН осуществила запуск баллистической ракеты, сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси.

Береговая охрана Японии объявила, что КНДР в субботу произвела запуск, вероятно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. «В настоящее время мы продолжаем сбор и анализ информации. Максимальная высота полета ракеты составила около 550 км, она пролетела порядка 300 км», – приводит данные министра обороны Японии ТАСС.

По словам чиновника, запущенная Пхеньяном ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, никакого ущерба для японских судов, находящихся в этом районе, зафиксировано не было. Глава японского оборонного ведомства подчеркнул, что ракетный пуск КНДР является прямым нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН и отметил, что северокорейской стороне по дипломатическим источникам через посольство в Пекине был выражен решительный протест.

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР выпустила по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап. Ракетный запуск КНДР стал уже девятым в этом году.

В начале февраля власти КНДР заявили, что испытания северокорейских ракет, способных достать до территории США, вызвали изумление и восхищение всего мира. В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об открытости Соединенных Штатов к диалогу с КНДР без предварительных условий.

Напомним, 5 и 11 января, как заявили в КНДР, испытывались гиперзвуковые ракеты, 14 января – две баллистические ракеты малой дальности, 17 и 27 января – тактические управляемые ракеты малой дальности, 25 января – две крылатые ракеты большой дальности.



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