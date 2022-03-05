Мнение: Коротко по Украине. 04.08.2022

Коротко по Украине. 04.08.2022

1. Киев. Бои в Буче и в районе Гостомеля. Идут бои к западу от Киева. Постепенно город поджимают и с востока. Чернигов блокирован. Ведутся переговоры о гуманитарном коридоре. На севере города бои.

2. Харьков практически блокирован ВС РФ. Из города активно работают РСЗО ВСУ, поражающие в т.ч. и жилые кварталы города. ВС РФ продолжают методичную охоту на скопления пехоты и технику, которую противник прячет в городе.

3. Мариуполь. Кольцо вокруг города постепенно сжимается. Сам город физически полностью блокирован. Нацисты блокируют выход населения из города. Замкомандира «Азова» сообщает, что ситуация критическая и Мариуполь — это последняя преграда на пути создания Сухопутного моста в Крым. Просит деблокады города.

4. Николаев. Бои за город. Бои к югу от города. Непонятная ситуация с аэродромом Кульбакино: заявлялось сначала о том, что ВС РФ его взяли, а потом ВСУ смогли его отбить. С мест пишут, что он вообще пустой был. Флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный» был затоплен командой в первый день операции.

5. Энергодар и ЗАЭС. Окончательно установлен контроль. Продолжаются бои у Васильевки. Заняты Пологи, что открывает возможность для удара на Гуляйполе.

6. Изюм. Серьезные бои. Войска приближаются к Славянску и трассе Изюм-Славянск. Красный Лиман и Ямполь уже недалеко.

7. Северодонецк. Бои рядом с городом, в сам город пока не зашли. Усиливаются перспективы образования Северодонецкого котла. Большая часть территории ЛНР уже освобождена. Осталось сварить в котле последнюю крупную группировку ВСУ в ЛНР.

8. Донецк-Горловка. Продолжали подвергаться сильным обстрелам. Разрушения и жертвы.

9. Волноваха. Зачистка по заявлению Пушилина, займет несколько дней. Противник понес в районе Волновахи тяжелые потери в людях и технике.

10. Приднестровье. ВСУ подорвали мост на границе с республикой, чтобы затруднить гипотетическое участие группы войск РФ в ПМР в операции по освобождению Одессы. Морских десантов в районе Одессы никто по прежнему не высаживает, хотя их там ждут уже неделю.

Путин сегодня снова подтвердил, что операция будет продолжаться вплоть до достижения РФ всех своих целей. Никаких уступок не будет.

https://t.me/boris_rozhin – трансляция событий на Украине как обычно продолжается здесь

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