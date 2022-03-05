«Понимающие» перековываются

Как меняется общественное мнение Германии по отношению к РФ и ее президенту.



Участники демонстрации против вторжения РФ в Украину, Берлин. Фото: EPA-EFE

Термин «Путин-ферштеер» происходит от немецкого слова «ферштеен», что означает «понимать». Странно то, что в эту категорию, как правило, попадают люди, которые не говорят на русском языке, а следовательно, и не имеют возможности получить полную картину того, что происходит в России.

Сейчас, после начала российской «спецоперации» против Украины, число таких «Путин-ферштеер» среди политиков и общественных деятелей стремительно сокращается, в то время как в интернете оно остается высоким; наблюдаются откровенные кампании против критики Кремля, за которыми можно распознать действия троллей.

Две немецкие партии, которые до сих пор особенно активно поддерживали Владимира Путина, в настоящее время от него дистанцировались: правая «Альтернатива для Германии» и «Левая», преемница Социалистической единой партии ГДР.

«Оправдания нападению РФ на Украину нет. РФ должна немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины», — говорится в совместном заявлении двух лидеров партии «Альтернативы» Тино Крупалла и Алисы Вайдель. Почти так же высказался бывший лидер партии Александр Гауланд, некогда постоянный сторонник Путина: «Нарушение Владимиром Путиным международного права ничем не оправдано», — пояснил Гауланд еженедельнику «Юнге Фрайхайт». Несмотря на все понимание интересов безопасности России, действия Путина неприемлемы, подчеркнул бывший глава АдГ.

Бывший лидер консервативной партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд. Фото: EPA-EFE

При этом бывшие сторонники Путина смягчают свою критику указанием на ошибки Америки и воображаемой агрессивности со стороны НАТО.

Даже в крайне левом политическом крыле, представители которого всегда поддерживали Путина, звучат теперь совершенно новые тона.

Лидер Партии левых Грегор Гизи, которого многие считают человеком Москвы в Берлине и который имел тесные связи с секретными службами ГДР и Советского Союза, сообщает телеканалу ZDF, что осуждает вторжение без всяких «но» и «если». «Это преступная агрессивная (…) [слово, запрещенное властями] и ничего более, и она может и должна быть осуждена — причем самым решительным образом, — говорит он. — И для Партии левых, которая всегда была и есть партией, поддерживающей мир, не существует никакой другой возможной позиции…»

Его товарищ по партии Сара Вагенкнехт, также известная «Путин-ферштеер», даже заявила, что Путин должен предстать перед Международным судом ООН в Гааге. «Вне всякого сомнения, (…) [слово, запрещенное властями] — это преступление, — добавила она, высказав резкую критику и в адрес НАТО: — Здесь следует подчеркнуть, что и США — инициаторы войн последних лет, в том числе и войны в Ираке — также являются военными преступниками».

Лидер парламентской фракции Левой партии Германии Сара Вагенкнехт. Фото: EPA-EFE

Именно таковой является нынешняя стратегия большинства «Путин-ферштееров»:

они поспешно и яростно дистанцируются от Путина, говоря, что они были неправы на его счет, но при этом всегда указывают на общую ответственность Запада.

Дистанцирование бывшего канцлера Герхарда Шредера, близкого друга Путина, было не совсем убедительным. Он призвал кремлевского босса прекратить наступление. Но, несмотря на многочисленные просьбы, отказался уйти со своих должностей в «Газпроме» и «Роснефти». Против него поднялась волна возмущения. Сотрудники его офиса в бундестаге, который он продолжает финансировать за счет денег налогоплательщиков как бывший канцлер, все как один уволились с работы в знак протеста. Футбольный клуб «Боруссия Дортмунд», почетным председателем которого является Шредер, угрожает лишить его почетного членства.

Любому, кто продолжит поддерживать Путина в Германии, грозит сегодня социальный остракизм. «Германо-российский форум», считавшийся ранее лоббистской организацией Кремля, поспешно дистанцировался: «нападение российских войск на Украину является серьезным нарушением международного права. Ничто не может оправдать применение военной силы против Украины».

Форум, «который всегда выступал за мирное сосуществование народов и гражданских обществ в условиях мира и свободы, заявляет о своей солидарности с народом Украины и всеми, кто страдает в результате нетерпимого и катастрофического решения России. Мы призываем президента РФ остановить военные действия».

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: ЕPA-EFE

Бывший премьер-министр земли Бранденбург и лидер СДПГ Маттиас Платцек, один из ключевых сторонников Путина в Германии, во вторник подал в отставку с поста председателя правления форума. «Я не считаю (…) [слово, запрещенное властями] в Украину возможным», — написал Платцек в своем заявлении об отставке. Политик СДПГ рассказал газете MOZ, что в последние дни имели место резкие публичные нападки на него лично, а также на его семью. Он сказал, что хочет выйти из-под публичного перекрестного огня, прекрасно понимая, что рано или поздно потребуются новые контакты с Россией.

Платцек был потрясен началом военных действий. «Президент РФ Владимир Путин нарушил все правила мирного сосуществования, — сказал Платцек в интервью rbb. — Это трагедия, которая до сих пор оставляет меня ошеломленным. Я бы не подумал, что это возможно».

Сегодня в Германии любая близость к Владимиру Путину считается неприемлемой. За прошедшую неделю настроения в этом отношении изменились кардинально.

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