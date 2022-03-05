Какие меры поддержки получат россияне от государства: все подробности
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Так, в Госдуму внесен законопроект о предоставлении физическим лицам кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. Согласно документу, банкам разрешается вводить их по ссудам, выданным гражданам и субъектам малого и среднего
бизнеса, до 1 марта этого года.
Правительство и руководители регионов в течение текущего года
смогут продлевать сроки уплаты налогов гражданами и предпринимателями. Власти поддержали отмену НДС на драгоценные металлы
для физлиц с 1 марта. Госдума рассмотрит этот законопроект 4 марта.
Известно, что получат помощь от государства российские компании, работающие в сфере
информационных технологий. Сотрудникам ИТ-компаний дадут отсрочку от
армии до достижения ими 27 лет, а также возможность оформить льготную ипотеку. IT-компании на три года будут освобождены от
налога на прибыль и от проверок контрольными органами. А кредиты им будут
выдавать по ставке не более 3%.
Кроме того, Правительство вводит мораторий на плановые проверки
индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта до конца нынешнего года. Это не касается компаний, деятельность которых связана с риском для
жизни и здоровья граждан.
Власти продлят еще на полгода программу компенсации
малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. Малому бизнесу сохранят возможности для
участия в госзакупках. Также кабмин запускает новый этап амнистии капиталов, который
позволит декларировать наличные.
Правительство сможет вводить ограничения на вывоз из России
медицинских изделий, которые были поставлены из государств, присоединившихся к
санкциям. Кабмин получит право устанавливать особый порядок лицензирования для
фармацевтов. Гранты получат разработчики технологий в агропромышленном
комплексе.
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