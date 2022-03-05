Какие меры поддержки получат россияне от государства: все подробности

Так, в Госдуму внесен законопроект о предоставлении физическим лицам кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. Согласно документу, банкам разрешается вводить их по ссудам, выданным гражданам и субъектам малого и среднего

бизнеса, до 1 марта этого года.

Правительство и руководители регионов в течение текущего года

смогут продлевать сроки уплаты налогов гражданами и предпринимателями. Власти поддержали отмену НДС на драгоценные металлы

для физлиц с 1 марта. Госдума рассмотрит этот законопроект 4 марта.

Известно, что получат помощь от государства российские компании, работающие в сфере

информационных технологий. Сотрудникам ИТ-компаний дадут отсрочку от

армии до достижения ими 27 лет, а также возможность оформить льготную ипотеку. IT-компании на три года будут освобождены от

налога на прибыль и от проверок контрольными органами. А кредиты им будут

выдавать по ставке не более 3%.

Кроме того, Правительство вводит мораторий на плановые проверки

индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта до конца нынешнего года. Это не касается компаний, деятельность которых связана с риском для

жизни и здоровья граждан.

Власти продлят еще на полгода программу компенсации

малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. Малому бизнесу сохранят возможности для

участия в госзакупках. Также кабмин запускает новый этап амнистии капиталов, который

позволит декларировать наличные.

Правительство сможет вводить ограничения на вывоз из России

медицинских изделий, которые были поставлены из государств, присоединившихся к

санкциям. Кабмин получит право устанавливать особый порядок лицензирования для

фармацевтов. Гранты получат разработчики технологий в агропромышленном

комплексе.