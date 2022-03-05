 

Дума вводит наказание за фейки о вооруженных силах РФ

05.03.2022, 3:35, Разное
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Принятый закон заставит тех, кто дискредитировал вооруженные силы России, понести “очень жестокое наказание”, заявил политик.

Срок заключения за такое преступление может составлять до 15 лет. Эта мера будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.

Распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, исправительными работами на срок до одного года, принудительными работами в течение трех лет, лишением свободы на тот же срок.

Совершение преступления с использованием служебного положения или группой лиц будет наказываться штрафом в размере от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Также инициатива предусматривает наказание за призывы к санкциям против России. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на такой же срок, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Цель – денафикация и демилитаризация страны, обеспечение ее нейтрального статуса.



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