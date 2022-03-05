 

BBC приостановила работу в России

05.03.2022, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская корпорация BBC приняла решение временно прекратить свою работу в России, сообщил гендиректор СМИ Тим Дейви.

«Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов «Би-би-си» и вспомогательного персонала в России, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», – приводит его слова ТАСС.

Глава корпорации добавил, что BBC на русском языке продолжит свою работу из-за рубежа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что сайты изданий «Голос Америки», Meduza, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (все три СМИ признаны в РФ иноагентами), «Би-би-си», DW и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, какой экономический ответ РФ пугает Запад.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области

29.08 / Экономика: Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

23.07 / Москвичам предсказали самое дождливое лето в истории

06.08 / Обладателя «Грэмми» задержали по обвинению в домогательствах

05.11 / В РФ оценили желание Лукашенко купить месторождение нефти

01.06 / В компании Apple отмечают резкое падение доходов от рекламы

29.10 / Пышногрудая Кузнецова заявила, что ее бюст на два размера больше, чем считалось ранее

30.08 / Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

16.04 / Мнения: Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

04.09 / Посла РФ вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика