BBC приостановила работу в России

Британская корпорация BBC приняла решение временно прекратить свою работу в России, сообщил гендиректор СМИ Тим Дейви.

«Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов «Би-би-си» и вспомогательного персонала в России, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», – приводит его слова ТАСС.

Глава корпорации добавил, что BBC на русском языке продолжит свою работу из-за рубежа.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что сайты изданий «Голос Америки», Meduza, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (все три СМИ признаны в РФ иноагентами), «Би-би-си», DW и их проекты заблокированы из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, какой экономический ответ РФ пугает Запад.