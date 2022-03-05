Fitch понизило рейтинги ряда энергокомпаний, банков и регионов России

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергетических компаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до «B» компаний ФСК «ЕЭС», «Россети Московский регион», АО «Атомэнергопром», «Интер РАО», ПАО «Русгидро», ПАО «Мосэнерго», Энел Россия, ЭН+, ТГК-1 и ОГК-2. Агентство также поместило рейтинги на пересмотр с возможностью понижения, передает ТАСС.

«Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение операционной среды в РФ и ослабление финансовой гибкости и последовали за понижением агентством суверенных рейтингов РФ 2 марта 2022 года», – утверждают в агентстве.

Кроме того, Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков. «Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний и поместило рейтинги в список Rating Watch «Негативный», – говорится в сообщении. В число банков с пересмотренным рейтингом вошли в том числе Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф банк».

Помимо этого, Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти. «Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 20 российских местных и региональных органов власти до «B», <…> в национальной валюте до «B+» и поместил в список Rating Watch «Негативный», – говорится в сообщении.

В число регионов с пересмотренным рейтингом вошли в том числе Москва и Московская область, Петербург, Красноярский край, Ставропольский край, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Новосибирск, республики Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан.

Накануне международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с «ВВВ-» до «CCC-». Днем ранее рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги РФ по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В тот же день рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до уровня «B» с «BBB».