 

Стало известно об отставке гендиректора Аэрофлота

05.03.2022, 3:20, Новости дня
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Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора Аэрофлота, один из кандидатов на его место – нынешний гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, сообщил источник в Минтрансе.

«Полубояринов покинул должность гендиректора Аэрофлота, одним из кандидатов на его пост является Александровский, но окончательно он еще не утвержден», – приводит слова источника ТАСС.

Полубояринов занял пост гендиректора авиакомпании в конце 2020 года. С 2017 года он входит в совет директоров Аэрофлота и является неисполнительным директором. Полубояринов работал в Аэрофлоте с 2000 г. по 2009 г. главным бухгалтером и заместителем гендиректора. С 2009 года работал в ВЭБ.РФ на различных должностях, в том числе занимал пост первого заместителя председателя ВЭБ.РФ и члена правления. В 2020 году стал гендиректором ГТЛК.

Александровский работает в авиакомпании «Россия» с 2016 года, с 2018 года возглавляет компанию.

Накануне Аэрофлот отключили от крупнейших международных систем бронирования авиабилетов.



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