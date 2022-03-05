Мнение: Facebook заблокирован в России

Великая информационная зачистка продолжается.

Роскомнадзор официально объявил, что Facebook будет сегодня заблокирован в России. Никаких больше замедлений – сразу в морг. Без VPN он уже не открывается, во всяком случае у моего провайдера.

Ну и так, по мелочи – Znak.com также закрылось – причем само – из-за слишком большого кол-ва ограничений.

Новая Газета стремясь спастись от блокировки удалила все материалы, которые власти требовали удалить и заявило, что не будет освещать события на Украине в принципе (как по мне, ее тоже надо в туже мусорную корзину, что и прочих)

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