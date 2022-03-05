Хейт в соцсетях — привилегия богатых – Личное мнение

Ругань, гнев, проклятия, травля — такова реальность сегодняшних соцсетей.



Фото: Соцсети

Под давлением селебруны начинают ломаться.

Одни извиняются, не уточняя, собственно, за что именно. Другие, сидя пришитой жопой в Монако, объявляют себя жертвами русофобии. Третьи, если уж совсем честно, задолбали своими слёзками, сложенными ладошками и заверениями в ежедневных молитвах. Четвёртые жалуются на то, что их обзывают в директе.

Всё это — поведение неумных пятиклашек.

Между тем, у людей — совершенно другие проблемы: не имеющие ровным счётом никакого отношения к тому, что творится в соцсетях.

Каждый вечер я спрашиваю у читателей: «Как дела?»

Вот вчера женщина комментарий оставила:

Настроение очень плохое тк впервые в жизни после развала СССР политика действительно ударила по нашей семье. Компания мужа схлопнулась. У нас ипотека на треть дохдов. Одна мать в деменции, вторая просто инвалид. Двое детей. Релокация в таком случае как-то не очень реалистично выглядит. А что будет с деньгами непонятно ибо работы может быть и не будет. Выживем конечно. Куда деваться. Опыт есть, впитан поколениями. Не жили богато, нечего и начинать было, что уж. В политике я мало понимаю к сожалению. Если б 17 февраля знала что будет 24 не ушла бы с работы и было бы сейчас больше опор. Но ушла тк сложно и работать и мамой/детьми заниматься было. Теперь жалею. Муж вообще в шоке. Главное чтобы цены на квартиры не рухнули, тогда выплывем. Но что-то страшновато.

«Что-то страшновато», — говорит женщина, которой сейчас — совершенно не до русофобии и не до проклятий в Директе.

Селебкам же хочу пожелать спуститься с небес на землю и не засорять нытьём о хейте в соцсетях эфир. В текущих обстоятельствах это, как минимум, неуместно.

Ну, а вам, мои хорошие, хочу напомнить: вы должны быть сильными и спокойными, чтобы ваши дети были не раздёрганными.

Договорились?

Как день прошёл? Как настроение?

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