Эфирное масло копайбы заживит, омолодит и даже заменит парфюм: применяем его в бьюти-процедурах

Эфирное масло копайбы на нашем рынке является редким гостем, поэтому о нем слышали не многие. Но, если постараться, обнаружить его в аптеках или интернет-магазинах вполне реально. Вы спросите: “А зачем мне искать какое-то экзотическое масло, если весьма полезны и те, которые ныне продаются везде?” А все дело в том, что спектр применения масла копайбы невероятно широк, польза велика и маленький флакончик может стать источником красоты, здоровья и даже невероятного аромата.

Откуда эта экзотика

А действительно, масло копайбы – весьма экзотичный продукт. Добывается он из одноименного дерева, которое произрастает в Южной и Центральной Америке, преимущественно на территории Бразилии. Местные жители уже много веков используют масло дерева копайбы в лечебный и профилактических целях. С его помощью заживляются раны, излечиваются многие кожные инфекции, устраняются воспаления. В нашу эпоху Интернета и путешествий о чудодейственных свойствах этого бразильского эликсира здоровья узнал почти весь мир.

Вместо йода и зеленки

Если в вашей аптечке имеется эфирное масло копайбы, можете смело забыть про йод и зеленку, которые нещадно красят кожу и выглядят неэстетично. Исследования показали, что смолы этого экзотического дерева отлично снимают любые воспаления и отеки, заживляют раны и буквально стягивают кожу, пораженную внешними механическими воздействиями. Кроме того, при нанесении на рану масло копайбы не печет, не оставляет цветных следов и при этом в разы ускоряет процессы заживления.

От псориаза

Эта крайне неприятная кожная болезнь может поразить каждого, увы, а бороться с ней сложно. Благодаря исследованиям ученых было выявлено, что эфиры из смол дерева копайбы положительно влияют на пораженную псориазом кожу, а именно помогают снизить выброс провоспалительных цитокинов, которые регулируют воспалительную реакцию. Как следствие этого покраснения и шелушения постепенно проходят, и кожа обретает здоровый внешний вид.

Лечение акне

Увы, прыщи как были, так и остаются одной из главных проблем огромной части населения планеты, вне зависимости от возраста. Многие люди, которые борются с таким кожным недугом, пробуют и народные средства, и аптечные, но помогает по-настоящему что-либо очень редко. Если вы один из тех, кто страдает от акне, прикупите пузырек масла копайбы. Наносите его точечно на пораженные участки утром и вечером, и уже через неделю вы заметите, как уменьшаются воспаления. Конечно же, если причиной вашего акне стало неправильное питание или болезнь желудка, лечение нужно начинать изнутри, однако масло поможет справиться с косметической составляющей проблемы.

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Омоложение

Секрет упругой, молодой и подтянутой кожи заключается в грамотном увлажнении. Чем больше воды будет в нас, в наших клетках, тем здоровее будет выглядеть лицо и зона декольте – “индикаторы” возраста. Как показали исследования, масло копайбы обладает просто невероятными увлажняющими свойствами и способно дать фору многим дорогостоящим профессиональным средствам.

Для дополнительного увлажнения и поддержания тонуса вы можете просто добавить несколько капель эфира в свой ежедневный крем или гель для лица. Если же кожа нуждается в более глубокой профилактике, смешайте базовое масло с 10 каплями эфирного масла копайбы и нанесите смесь на лицо на 10 минут, а затем смойте теплой водой.

Персональный аромат

Натуральные эфирные масла – лучшая альтернатива парфюмам. Но если моноароматы вам не приходятся по душе, вы сами можете сделать духи на основе масла копайбы. Почему именно оно? Да потому, что аромат этого эфира просто невероятен сам по себе. Одновременно это похоже и на мед, и на корицу, и на кедр. Эксперты в области парфюмерии рекомендуют смешивать аромат копайбы с перечной мятой и ладаном. Но, если у вас имеется опыт в создании духов, можете выбрать свои ингредиенты.

Для получения заветного флакончика возьмите емкость объемом до 50 мл, залейте туда около 30 мл базового масла (авокадо, виноградной косточки или др.) и добавьте по 10 капель выбранных вами эфирных масел. Аромат получится нежным, слегка томным и очень стойким.