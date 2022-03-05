Мнение: Запрет экспорта
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Венгрия запретила экспорт зерновых из страны. Начинается цепная реакция, фаза «голод» запущена в работу. Думаю, что сейчас пойдёт волна запретов повсюду.
ПС Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами — Минпромторг РФ.
Пока нам тут рисуют стрелки грядущих побед на картах, основные события происходят совсем в других местах.
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Источник: Эль Мюрид
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