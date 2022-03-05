 

Взмолившийся о пощаде Зеленский устроил политическую показуху: гримасничал и облизывался

05.03.2022, 2:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На пресс-конференции политик держался нервно: в скукоженно-развалившейся позе, активно жестикулировал, облизывал губы,
гримасничал и сбивался в речи. Недоумение у журналистов вызвали с заявления Владимира Зеленского.

Он отметил, что не понимает, о каких гарантиях идет речь. Украинский лидер заверил, что его страна не нападает на Россию. “Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет”, – высказался президент Незалежной.

Также Владимир Зеленский забыл, что говорил Европе о намерении
отказаться от безъядерного статуса Украины. “Что я должен сказать?” – недоумевал он на брифинге. Затем он резко перешел к другой теме и взмолился.

“Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей
земли”, – воззвал к Богу президент Украины. Журналисты не поняли: просил ли он Господа покинуть его страну или обращался так к президенту России Владимиру Путину.

“Не хочешь сейчас уйти, сядь со
мной за стол переговоров”, – предложил политик. Он добавил, что не кусается и является “нормальным мужиком”. Затем он и вовсе заявил, что после Украины Россия
“сожрет” Латвию, Литву, Эстонию, Грузию, Молдову и даже Польшу.

В какой-то момент Владимир Зеленский набросился на союзников, на страны-члены НАТО. “Какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног,
голов нужно, чтобы достучаться до вас?” – вымолвил украинский лидер и попросил дать ему самолеты, если
страны НАТО “не могут закрыть небо”.

А вот о гуманитарных коридорах для мирного населения он не сказал. Кроме того, не объяснил, почему
его переговорщики добираются до места встречи с российской делегацией по двое
суток, все время выдвигая новые условия и меняя их. Примечательно, что всю пресс-конференцию Владимир Зеленский провел на русском языке,



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Как помочь кошке пережить летнюю жару: советы зоопсихолога

17.11 / Русская поговорка от Путина поставила в недоумение переводчиков

28.01 / Ученые назвали чудо-напиток, продлевающий жизнь

14.01 / Что будет дальше? Эксперт Суслов спрогнозировал развитие отношений России и НАТО

21.11 / Мнение: Психологика событий. О благотворителях нового времени

26.08 / Представлен новый портрет королевы Рании по случаю ее 50-летия

20.07 / Жизель Бундхен отказалась от подарков на свой день рождения в пользу помощи планете

14.09 / Мнение: О приближающемся новом кризисе

28.08 / Нельзя дарить мужу обувь: приметы, которые помогут запрограммировать счастливую семейную жизнь

08.12 / Черничный сок снижает риск развития рака кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика