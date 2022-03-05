Взмолившийся о пощаде Зеленский устроил политическую показуху: гримасничал и облизывался

На пресс-конференции политик держался нервно: в скукоженно-развалившейся позе, активно жестикулировал, облизывал губы,

гримасничал и сбивался в речи. Недоумение у журналистов вызвали с заявления Владимира Зеленского.

Он отметил, что не понимает, о каких гарантиях идет речь. Украинский лидер заверил, что его страна не нападает на Россию. “Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет”, – высказался президент Незалежной.

Также Владимир Зеленский забыл, что говорил Европе о намерении

отказаться от безъядерного статуса Украины. “Что я должен сказать?” – недоумевал он на брифинге. Затем он резко перешел к другой теме и взмолился.

“Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей

земли”, – воззвал к Богу президент Украины. Журналисты не поняли: просил ли он Господа покинуть его страну или обращался так к президенту России Владимиру Путину.

“Не хочешь сейчас уйти, сядь со

мной за стол переговоров”, – предложил политик. Он добавил, что не кусается и является “нормальным мужиком”. Затем он и вовсе заявил, что после Украины Россия

“сожрет” Латвию, Литву, Эстонию, Грузию, Молдову и даже Польшу.

В какой-то момент Владимир Зеленский набросился на союзников, на страны-члены НАТО. “Какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног,

голов нужно, чтобы достучаться до вас?” – вымолвил украинский лидер и попросил дать ему самолеты, если

страны НАТО “не могут закрыть небо”.

А вот о гуманитарных коридорах для мирного населения он не сказал. Кроме того, не объяснил, почему

его переговорщики добираются до места встречи с российской делегацией по двое

суток, все время выдвигая новые условия и меняя их. Примечательно, что всю пресс-конференцию Владимир Зеленский провел на русском языке,