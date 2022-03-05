 

Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд

05.03.2022, 2:10, Разное
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Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим
делам высказала условия, при которых санкции стран Запада против России могут
быть отменены. “Санкции закончатся, если” Россия “закончит эту
войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и
территориальную целостность данной страны”, а также ее “право на
существование”, – заявила Нуланд.

Замглавы ведомства заявила, что на данный момент своими действиями
Россия “отрицает само право Украины на существование”. Нуланд также
высказалась о красных линиях России и отношении к ним США. Среди прочего, речь
идет об отказе НАТО принимать в альянс Украину.

Заместитель госсекретаря заявила, что можно обсуждать прекращение
конфликта и сокращение учений, но “говорить другой стране, как и с кем
вступать в альянсы и позволять России принимать решения за НАТО” они не
будут.

Минторг США внес 91 организацию и граждан в
список экспортных ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. В правительстве США считают, что
деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и
национальной безопасности страны.

Ранее “Дни.ру” писали об итогах второго раунда
переговоров между Россией и Украиной.



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