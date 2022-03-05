Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим

делам высказала условия, при которых санкции стран Запада против России могут

быть отменены. “Санкции закончатся, если” Россия “закончит эту

войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и

территориальную целостность данной страны”, а также ее “право на

существование”, – заявила Нуланд.

Замглавы ведомства заявила, что на данный момент своими действиями

Россия “отрицает само право Украины на существование”. Нуланд также

высказалась о красных линиях России и отношении к ним США. Среди прочего, речь

идет об отказе НАТО принимать в альянс Украину.

Заместитель госсекретаря заявила, что можно обсуждать прекращение

конфликта и сокращение учений, но “говорить другой стране, как и с кем

вступать в альянсы и позволять России принимать решения за НАТО” они не

будут.

Минторг США внес 91 организацию и граждан в

список экспортных ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. В правительстве США считают, что

деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и

национальной безопасности страны.

Ранее “Дни.ру” писали об итогах второго раунда

переговоров между Россией и Украиной.