Зеленский наехал на НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

«Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.