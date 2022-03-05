 

Зеленский наехал на НАТО

05.03.2022, 1:58, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

«Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.



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