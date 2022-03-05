 

CNN и Bloomberg приостановили работу в России

05.03.2022, 1:58, Новости дня
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Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. Американское агентство Bloomberg объявило о временной приостановке работы в России.

«CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития», – приводит текст заявления компании ТАСС.

В свою очередь главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт заявил: «Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России». Причиной приостановки своей работы Bloomberg называет «изменения в уголовном кодексе, которые, вероятно, призваны превратить любого независимого репортера в преступника <…>». Как утверждает Bloomberg, эти изменения якобы делают невозможным «продолжение какой-либо видимой нормальной журналистики внутри страны».

Накануне британская Би-би-си объявила о решении приостановить работу в России. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что сайты изданий «Голос Америки*», Meduza*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (все три СМИ признаны в РФ иноагентами), «Би-би-си», Deutsche Welle заблокированы из-за систематического распространения фейков о специальной военной операции РФ на территории Украины.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС РФ приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про российскую армию одобрил Совет Федерации.

Ранее Минобороны РФ призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».



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