Мнение: Плавный переход
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Самое забавное, что если в России введут военное положение, то ведь опять появятся
– пропуска на выход из дома
– комендантский час
– прекращение увеселительных мероприятий
– специальные пропуска с куар-кодом
– запрет передвижения без спецразрешения между городами
– полный запрет выезда за границу
– ограничение работы предприятий общепита (ввиду нормирования продуктового снабжения)
Что-то это всё напоминает, не правда ли? Что-то такое, что мы еще и забыть не успели?
Источник: Размышления вольного социолога
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