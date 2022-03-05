Мнение: Плавный переход

Самое забавное, что если в России введут военное положение, то ведь опять появятся

– пропуска на выход из дома

– комендантский час

– прекращение увеселительных мероприятий

– специальные пропуска с куар-кодом

– запрет передвижения без спецразрешения между городами

– полный запрет выезда за границу

– ограничение работы предприятий общепита (ввиду нормирования продуктового снабжения)

Что-то это всё напоминает, не правда ли? Что-то такое, что мы еще и забыть не успели?