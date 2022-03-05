 

Мнение: Плавный переход

05.03.2022, 1:55, Разное
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Самое забавное, что если в России введут военное положение, то ведь опять появятся

– пропуска на выход из дома
– комендантский час
– прекращение увеселительных мероприятий
– специальные пропуска с куар-кодом
– запрет передвижения без спецразрешения между городами
– полный запрет выезда за границу
– ограничение работы предприятий общепита (ввиду нормирования продуктового снабжения)

Что-то это всё напоминает, не правда ли? Что-то такое, что мы еще и забыть не успели?

Источник: Размышления вольного социолога



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