Мнение: Twitter заблокирован в России

Великая информационная зачистка продолжается.

Вслед за Facebook в России заблокировали и Twitter.

Его уже несколько дней замедляли, а сегодня наконец решили нажать рубильник и Twitter в России официально отключен.

Сам ресурс уже давно превратился в гнойную помойку, с лютейшой ангажированной цензурой на которую в США ругаются даже больше чем у нас.

Единственное, что неприятно, у меня там еще с сирийской войны сформировалась хорошая группа подписок по тематике Ближнего Востока и стран Персидского Залива + по Ирану много интересных источников было. Но это в принципе решаемо с помощью VPN, Ну а так, помойка помойкой.

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