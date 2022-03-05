 

Мнение: Twitter заблокирован в России

05.03.2022, 1:40, Разное
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Великая информационная зачистка продолжается.
Вслед за Facebook в России заблокировали и Twitter.
Его уже несколько дней замедляли, а сегодня наконец решили нажать рубильник и Twitter в России официально отключен.

Сам ресурс уже давно превратился в гнойную помойку, с лютейшой ангажированной цензурой на которую в США ругаются даже больше чем у нас.
Единственное, что неприятно, у меня там еще с сирийской войны сформировалась хорошая группа подписок  по тематике Ближнего Востока и стран Персидского Залива + по Ирану много интересных источников было. Но это в принципе решаемо с помощью VPN, Ну а так, помойка помойкой.

Источник: Colonel Cassad



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