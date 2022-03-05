Мнение: Зоркий Глаз

Зеленский выпустил очередное обращение, заодно подтвердив, что никуда не бежал, как утверждал бывший депутат Кива.

Зеленский почти прямым текстом обвинил НАТО в нежелании гарантировать безопасность Украины и пригрозил «сжечь» Будапештский меморандум. Что, впрочем, НАТО глубоко безразлично.

Это называется: и тут на третий день Зоркий Глаз заметил… Украина списана Западом как инструмент для решения более важной задачи. Впрочем, таким же инструментом является и Россия. Военное столкновение, о котором говорилось как о событии, которое должно последовать сразу же за «пандемией», было проектным, и стоит только вспомнить, как долго обхаживал Запад Кремль, боясь спугнуть и не дать соскочить в последний момент.

Теперь процесс запущен в самоподдерживающемся режиме, и единственной заботой для Запада становится держать его в приемлемых рамках, чтобы не допустить выходящих за рамки и грани эксцессов. Сам по себе конфликт Запад беспокоит лишь постольку-поскольку, так как стороны ударно утилизируют друг друга, что достаточно быстро приведет ко взаимному истощению. Главное — не дать им договориться до того момента, когда истощение состоялось необратимо.

Пока же запускается параллельный процесс, который должен будет выстрелить практически сразу после того, как стороны обессилят. Голод. Причем по возможности сразу масштабный и необратимый. Уже видно, как именно разворачиваются события — готовится почва для срыва посевной кампании этого года. Здесь и военные действия на Украине, здесь и спешно вводимые ограничения на поставку удобрений, здесь и начавшиеся судорожные запреты на экспорт продовольствия. Они только начинаются, но по логике вещей приобретут обвальный характер буквально за месяц. Кризис (а за ним и отложенная катастрофа) могут коснуться сразу нескольких регионов, причем самым значимым и масштабным станет Ближний Восток и Северная Африка. Дисбалансы приведут к резким скачкам цен, панике и спекуляциям на продовольственном рынке. Цена на пшеницу уже растет стремительными темпами. Все это выльется в резкий подъем цен на основные социально значимые продукты питания, и возникнет известный парадокс — при избытке продовольствия его потребление будет резко снижено. По разным оценкам, катастрофа накроет макрорегионы с общей численностью населения в 2 млрд человек.

Уже поэтому не-война (или как у нас ее приказано называть «спецоперация») – это малозначимый на фоне готовящихся катаклизмов мелкий эпизод. Для тех, кто сегодня погибает на территории Украины, это, конечно, слабое утешение, но позиция Запада выглядит предельно прагматичной. И, конечно, циничной. Процесс запущен, эти девять дней запустили переход из одной фазы «эпидемия» к другой – «голод». Поэтому теперь вы тут как-нибудь сами, ребята, а нам некогда. У нас есть дела поважнее.

То, что Украиной и Россией воспользовались в качестве инструмента, говорит не столько об уме Запада, сколько о непроходимой тупости непосредственных участников нынешнего соревнования. Зеленский начинает прозревать. Когда прозреют у нас — тут вопрос более сложный. Наверное, никогда.

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