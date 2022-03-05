Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Старый мир отошел, и мы с вами в новой реальности. Астрологи всегда смотрят на звездные карты сквозь мирную призму, потому что человеку свойственно верить в лучшее. Планетные влияния – это не судьба, четко прописанная на небесах, они лишь показывают преобладающие энергии. А вот во что это выльется – зависит уже от нас с вами.

Эта неделя, когда мы празднуем прекрасное 8 марта, кажется более оптимистичной, чем две предыдущих, но такое ощущение может быть обманчивым! Помните о скоплении планет в Рыбах – самом последнем знаке Зодиака, который астрологи называют кармой всего зодиака, самым мутным и непредсказуемым.

Здесь 8 марта сходятся Солнце, Нептун и Юпитер, а 10-го в знак пожалует еще и Меркурий. Этот плотный туман может означать как беспрецедентный уровень лжи, так и увы, вообще отсутствие связи, интернета, доступа к информации. Решения, принятые в эти дни, могут быть полностью деструктивными – будьте осторожны.

Самыми спокойными и обнадеживающими выглядят 9 и 12 марта, когда звезды выстраиваются в гармоничные конфигурации. В эти дни могут приходить хорошие новости, а наши решения будут более разумными и взвешенными, улучшится самочувствие и настроение.

Адаптивность и гибкость – главные качества, необходимые для жизни в условиях полной неопределенности. Ищите ресурсы, которые помогут вам подстраиваться под события. Это могут быть истории ваших бабушек и дедушек, литературных и сериальных героев. Ну и о пользе физической активности не нужно забывать!

Овен

Лучший день для Овнов на этой неделе – среда, когда у вас появится поддержка от окружающих. Старайтесь больше общаться, переписываться в чатах и мессенджерах, проговаривать свои мысли, страхи, проблемы и надежды. Суббота будет хороша для семейных встреч и домашних дел.

Телец

Ваше положение пока по-прежнему привилегированное: Уран в Тельце получает поддержку от Юпитера в Рыбах. Это может выражаться в поддержке начальства, одобрении ваших заявлений, мелком везении. В субботу вас порадуют дети, любимый человек, шопинг, спорт или общение с друзьями.

Близнецы

Не упустите момент в среду: в этот день звезды настроены помогать Близнецам, особенно женщинам. Луна в вашем знаке будет в хороших отношениях с Венерой, что принесет приятные моменты или улучшение настроения. Пятница, наоборот, неудачна: есть риск обманов, мошенничества.

Рак

С понедельника по пятницу вам будет не очень комфортно из-за происходящих событий. К счастью, в выходные ситуация изменится. Суббота и воскресенье принесут комфорт, успокоение, но в основном на уровне эмоций – вы сделаете какие-то выводы, осознания, и примете жизнь такой, какова она есть сейчас.

Лев

Главный для вас день – воскресенье. Ваша главная планета, Солнце, соединится с Нептуном в Рыбах. Как это проиграется в вашей жизни – зависит от личного гороскопа, но лучше быть очень внимательными, не расслабляться. События всей недели будут показывать, к худу это или к добру.

Дева

Девам будет сложно разобраться, кто есть кто. Ваши отношения с окружением проходят переоценку и переосмысление, но многое сейчас воспринимается не корректно. Возможно, в этом есть смысл, и вам предстоит научиться разбираться в людях более глубоко. Опирайтесь на интуицию и давайте себе время.

Весы

Большое количество планет в родственном для вас, воздушном знаке Водолей, говорит о готовности общаться, учиться, воспринимать информацию. В то же время вас может “понести”, и вы утратите связь с реальностью. Ищите способы заземлиться, делайте что-нибудь руками, решайте бытовые вопросы.

Скорпион

В понедельник и вторник не делайте резких движений, особенно в личной жизни и отношениях с деловыми партнерами, друзьями, собеседниками. Начиная со среды все будет меняться к лучшему, смягчаться, но эмоций может быть очень много! На выходные запланируйте то, что вас успокаивает.

Стрелец

С понедельника и до среды включительно лучше не проявлять активность – во многих вопросах вы не найдете понимания у мира. Но с каждым новым днем эта тенденция будет уходить. Так что не торопитесь никого обвинять, в том числе самих себя. Идет проверка вашей стрессоустойчивости!

Козерог

Почти полгода в вашем знаке было тесно от планет, и вот наступила долгожданная тишина. Какие-то дела вы закончите, в каких-то выйдете на финишную прямую, а многие проблемы просто утратят актуальность. Сосредоточьтесь на материальной сфере – могут потребоваться дополнительные финансы.

Водолей

Водолеи могут растеряться среди предложений и маршрутов – вам будет трудно понять, как же надо поступить, какое направление выбрать. Попробуйте расслабиться и понять, что никто не знает, как правильно, и вы тоже не обязаны это знать. Действуйте так, как вам кажется правильным.

Рыбы

Звезды советуют вам прислушиваться к обратной связи: если что-то не получается – отступите. Старайтесь быть собранными, внимательными, хотя это сейчас может быть нелегко. Сконцентрировать внимание и сделать правильный выбор помогут молитвы, обращения к силам добра.