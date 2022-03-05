Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают

Жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.

«А теперь поговорим про беженцев… У нас очень тяжелая ситуация в стране и мы тоже были бы рады, чтобы нам помогали. Но мы в Закарпатье стараемся предоставить [беженцам] и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен?! Я не говорю о всех, но большинство – сидят в барах, цедят водяру…», – выразила возмущение жительница Закарпатья в видеообращении к своим подписчикам.

«Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять! Я слышала, что заходили в магазин – а у нас многие говорят по венгерски – я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого х… ты говоришь по венгерски?» Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать?…» – выразила возмущение жительница Закарпатья.

«Мы стараемся помочь, чем можем, а людей еще и не устраивает. Они все жалуются, что их не устраивают условия… Если вы киевляне, то вам что, все не подходит?» – возмутилась девушка.

Ранее в Молдавии пожаловались на беженцев с Украины.

Напомним, в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за неделю превысило 1 млн человек. Конфликт на Украине спровоцировал волну внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.

В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.