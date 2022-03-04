Китай жестко ответил США по ситуации на Украине: Лицемерно и подло

На Украине продолжается военная спецоперация, инициированная российским лидером с целью защитить ДНР и ЛНР. На решение Владимира Путина страны отреагировали по-разному.

Не столько критично настроенным оказался Китай, за что и получил обвинения от властей США: они не одобрили бездействие Поднебесной на фоне сложившейся ситуации на Украине. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на слова властей Америки, упрекнув их в том, что они пытаются уйти от ответственности за происходящее в Незалежной. В том числе благодаря распространению недействительной информации. И это, говорит Ван Вэньбинь, США сделать не удается. Наоборот, страна таким образом ясно демонстрирует свое желание выгодно воспользоваться кризисом на Украине.

“США заявляют о своей приверженности мирному урегулированию кризиса, но помимо оказания военной помощи и усиления военного устрашения, что США сделали для мира?” – задался вопросом представитель МИД.

Способ достижения своих целей, которым сейчас пользуется Америка, в Китае назвали “очень лицемерным и подлым”. А Поднебесная в свою очередь надеется на то, что Россия и Украина решат все свои вопросы с помощью адекватного диалога с приходом к политическому решению, отвечающему интересам обеих сторон.