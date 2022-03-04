Россиян предупредили о возможном росте цен на загородные дома

В последние дни в России заметили резкий скачок спроса на покупку загородной недвижимости. Эксперты отмечают, что жители страны в период с 24 февраля по 3 марта стали интересоваться домами на 30% чаще.

Когда Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, народ притаился на два дня, судя по всему, размышляя куда вложить деньги, которые начали обесцениваться. Но позже спрос на загородную недвижимость стал стремительно расти – по понятным причинам. Эксперты отмечают, что в основном россияне нацелены купить “квадраты” в недорогом сегменте.

В то же время аналитики наблюдают подорожание загородной недвижимости. Так, например, цены на недорогие дома в Московской области поднялись на 30% – и это явление эксперты назвали “ситуативным хайпом”. Что касается ближайшего будущего, то ситуация со стоимостью частных домов будет напрямую зависеть от цен на строительные материалы: в случае, если они поднимутся на 20-30%, то вполне возможно, что и ценники на недвижимость изменяться – в большую сторону.