 

Приемным родителям Подмосковья повысят выплаты

04.03.2022, 23:24, Разное
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В Московской области повысят пособия для приемных родителей и опекунов. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По словам Калюгиной, размер выплаты составит 38 349 рублей вместо прежних 34,5 тысячи рублей. Вице-губернатор отметила, что для получения средств не требуется посещать отделения государственных и муниципальных учреждений или писать заявления: деньги будут начислены автоматически в срок до 15 марта, сообщают “Вести Подмосковья”.



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