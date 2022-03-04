 

Власти США допустили введение ограничений на импорт российской нефти

04.03.2022, 23:10, Новости дня
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Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничить использование российской нефти, однако не будут предпринимать действия в ущерб глобальному рынку энергоносителей, сообщила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

«Мы импортируем не так много российской нефти, но изучаем варианты, которые можем предпринять, если решим снизить ее потребление. Но самое главное – мы сохраняем стабильное предложение в глобальной энергетике», – приводит слова Роуз ТАСС.

При этом представитель Белого дома выступила с утверждением, что США якобы не хотят предпринимать действия, которые нанесли бы удар по глобальному рынку энергоносителей.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты рассматривают варианты, которые позволили бы снизить потребление российских энергоносителей прямо сейчас. «Мы рассматриваем варианты [действий], которые можем предпринять прямо сейчас, чтобы снизить потребление Соединенными Штатами российских энергоносителей. Но мы крайне внимательно относимся к тому, чтобы снизить влияние этих мер на американские семьи», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее в пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против РФ на нефть и газ. Ранее в Еврокомиссии предупредили, что санкции Евросоюза против РФ отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики.

В пятницу утром нефть подорожала на опасениях по прекращению поставок из России. Накануне цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла 2280 долларов.



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