 

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России

04.03.2022, 23:10, Новости дня
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Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России, забронировать любые объекты размещения внутри страны теперь нельзя.

«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», – следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России, передает ТАСС.

Напомним, в конце января Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о наложении на агрегатор отелей Booking оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.

В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

В декабре 2020 года ФАС признала компанию Booking.com B.V. виновной в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.



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