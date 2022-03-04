Ученые рассказали, почему женщины чаще мужчин подвержены риску развития болезни Альцгеймера

Представительницы прекрасного пола больше мужчин подвержены риску развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли китайские специалисты в процессе новой исследовательской работы.

Ранее стало известно, что с риском развития этого недуга связаны женские гормоны, который свойственно резко изменятся во время менопаузы. Результаты научной работы открыли специалистам глаза на то, какой именно гормон повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Удалось выяснить, что с этим связан фолликулостимулирующий гормон, концентрация которого существенно увеличивается при наступлении менопаузы.