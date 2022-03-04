Музыкант Шнуров новой песней высмеял сбежавшую из РФ «элиту»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил очередной разоблачительный трек под названием «Прощай, элита!». В новой песне музыкант высмеял богатых людей, которые на фоне западных санкций уехали из России.

Новый незамысловатый клип был опубликован вечером 4 марта. Шнуров в привычной ему манере высмеял представителей элиты России, которых напугали ограничительные меры. Он отметил, что даже богатые люди больше не смогут жить как раньше.

«По-любасу время кончилось колбас, форумов, фуршетов, биеналле. С криками «За мир!» [уехал] он за кордон», — спел Шнуров.

Это произведение Шнурова стало ответом на антироссийскую позицию представителей элиты на фоне западных санкций, при этом основной доход эти люди получают в России.

Ранее, издание Znak.com сообщило, что клипы “Ленинграда” спонсирует ни кто иной, как петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. По словам, издания, он оплачивает часть композиций музыканта.