Вина на всех одна

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022.

Фото: Qilai Shen / Bloomberg via Getty Images

«Новая» всегда придерживалась гуманистических принципов в вопросах участия или неучастия российских спортсменов в крупнейших международных соревнованиях. Мы никогда не говорили «так нам и надо!», если это касалось чистых спортсменов, безвинно страдающих за прегрешения своих соотечественников. Даже если вопрос касался подтвержденных фактов участия государства в делах, связанных с допингом, мы продолжали защищать спортсменов. И особо бережно относились к паралимпийцам — к спецпроектам «Новой», посвященных судьбам десятков спортсменов, ежедневно преодолевающих боль и бросающих вызов судьбе, были привлечены лучшие люди страны. Все это было на страницах газеты и находило отклик не только у нас в России, но и за рубежом.

Мы бились за паралимпийцев, когда провластные издания и пропагандисты уже умывали руки — как было в преддверии летних Паралимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Да, у Международного паралимпийского комитета были основания применить строгие санкции по отношению к России. Доказанных случаев применения запрещенных средств оказалось слишком много, чтобы оставить их без внимания.

«Новая» тогда выступила с обращением ко всем крупнейшим изданиям мира с настоятельной просьбой услышать и донести нашу позицию до мирового сообщества и организаций, непосредственно отвечающих за проведение соревнований. Да, вина, лежащая, в том числе, и на государственных структурах, есть, но лишать мечты всех скопом — нельзя. Нас услышали, поняли и поддержали на всех континентах. Но, увы, этого оказалось недостаточно, чтобы отменить несправедливое, на наш взгляд, решение.

Сейчас у меня аргументов нет совсем. Есть осадок от того, что решение МПК было принято в самый последний момент, непосредственно перед стартом Игр.

Но твердить о его антигуманности, как и закрываться мертвым и двоедушным лозунгом «спорт вне политики», сегодня означает одно — лицемерить. Когда говорят пушки, политикой становится решительно все. И страдают — все.

Можно сколько угодно обсуждать «дискриминационное» решение МПК, приводить доводы «за» и «против», но для подобных дискуссий нужно соответствующее время. Не такое людоедское, как нынешнее. Нет области жизни, которая не затронута происходящим в Украине, отгораживаться от этого бесполезно. Обычные критерии — неприменимы.

Новое в отстранении — нежелание многих спортсменов соревноваться с россиянами и белорусами. Ни МОК, ни ПМК не могли приказать им выступить единым фронтом против таких же, как они, людей. Против коллег по судьбе — да, соперниках на трассах и на льду, но объединенных той же целью — побеждать, прежде всего, самих себя. Полагаю, что большинство спортсменов, выступавших против участия россиян и белорусов в Паралимпиаде, делали это с болью. Это не русофобия, это нормальная человеческая реакция на беспрецедентную российскую «спецоперацию».

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«В рамках паралимпийской миссии мы обязаны гарантировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать преобладание духа честной игры, запрет на насилие, контроль за риском для здоровья спортсменов и соблюдение основополагающих этических принципов», — говорится в заявлении ПМК. Если проще, то присутствие на Паралимпиаде в Пекине россиян и белорусов в нынешней ситуации может оказаться провоцирующим и дестабилизирующим фактором. Как сказано в заявлении МПК, «ситуация в деревнях обостряется и в настоящее время стала неприемлемой». Токсичны не лично спортсмены, а ситуация, в которой благодаря своим правительствам оказались подвергнутые санкциям паралимпийцы.

Мне очень жаль спортсменов. Но гораздо больше жаль убитых и искалеченных за неделю варварского, кровавого и, по сути, бессмысленного действа. Мы все за него в разной степени отвечаем.

Мы еще не видели, что такое настоящая русофобия. Но, боюсь, скоро увидим.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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