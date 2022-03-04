 

WNP – начало проблем — экс-министр сельского хозяйства Польши о влиянии украинского кризиса на цены в Европе

04.03.2022, 22:03, Новости дня
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Из-за нынешней ситуации Украина, один из крупнейших производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции, не сможет провести нормальную весеннюю посевную — и это означает начало проблем для Запада, считает бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. В интервью порталу WNP он предполагает, что это ударит по ценам на зерно и, соответственно, отразится на продуктовых ценниках в европейских магазинах.


AP

Рынок Украины и её сельское хозяйство крайне важны как для Европы, так и для всего мира, поэтому, безусловно, специальная военная операция РФ окажет сильное влияние на рост цен на продукты питания на Западе из-за роста цены на зерно, уверен польский депутат, бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. «Это только начало проблем, с которыми в ближайшие месяцы столкнутся мировые продовольственные рынки», — подчёркивает он в интервью порталу WNP. Однако, по его мнению, прямой угрозы в плане поставок кукурузы или зерна в Польшу не существует, потому что она в большей части их реэкспортировала в другие страны. 

«Мне кажется, что в каком-то плане операция президента Путина на Украине не только вопрос политического подчинения этой страны. Прежде всего это может быть проектом превращения РФ в одну из величайших продовольственных держав мира. Тут есть не только сырьё: нефть, природный газ, каменный уголь, — но и продукция сельского хозяйства», — объясняет экс-министр.

По его мнению, из-за боевых действий трудно представить проведение нормальных весенних полевых работ. Это, в свою очередь, означает, что Украина как один из крупнейших производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции может уйти с рынка.  

Савицкий также обращает внимание на то, что в Польше инфляция будет лишь расти и вряд ли упадёт ниже 10%. «Мы столкнулись с двумя основными инфляционными факторами: продукты питания и энергоносители. И одно, и второе будет очень труднодоступным и очень дорогостоящим», — констатирует он. По его мнению, Польша зря потратила время, инвестируя в возобновляемые источники энергии, следовательно, теперь ей в срочном порядке необходимы денежные средства от ЕС, чтобы в быстром темпе выстроить свою энергетическую независимость.



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