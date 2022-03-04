Ослепленный враждой Зеленский в панике: Вся армия России брошена против нашего народа

Политик заявил, что против Незалежной брошена почти вся армия России. “Враг завел на территорию нашего

государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена

против нашего народа”, – высказался украинский лидер в очередном видеообращении.

Судя по всему, Владимир Зеленский ослеплен враждой. Во всех его словах слышна обида и агрессия в отношении нашего государства. Ведь он напрямую назвал Россию врагом. Ранее президент Украины призвал США и Евросоюз закрыть небо над Украиной.

Как писали “Дни.ру”, ранее Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с участием иностранных журналистов. Многие заметили, что он вел себя на мероприятии неадекватно: гримасничал и облизывался. Кроме того, его речь показалась некоторым журналистам бессвязной и слишком эмоциональной.

Напомним, 17 февраля Донецкая и

Луганская народные республики заявили об обострении ситуации. В республиках

объявили эвакуацию мирных жителей. После заседания Совбеза президент России Владимир Путин по просьбе лидеров республик признал их независимость. 24 февраля российский

лидер обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасса.