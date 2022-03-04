 

Ослепленный враждой Зеленский в панике: Вся армия России брошена против нашего народа

04.03.2022, 21:58, Разное
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Политик заявил, что против Незалежной брошена почти вся армия России. “Враг завел на территорию нашего
государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена
против нашего народа”, – высказался украинский лидер в очередном видеообращении.

Судя по всему, Владимир Зеленский ослеплен враждой. Во всех его словах слышна обида и агрессия в отношении нашего государства. Ведь он напрямую назвал Россию врагом. Ранее президент Украины призвал США и Евросоюз закрыть небо над Украиной.

Как писали “Дни.ру”, ранее Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с участием иностранных журналистов. Многие заметили, что он вел себя на мероприятии неадекватно: гримасничал и облизывался. Кроме того, его речь показалась некоторым журналистам бессвязной и слишком эмоциональной.

Напомним, 17 февраля Донецкая и
Луганская народные республики заявили об обострении ситуации. В республиках
объявили эвакуацию мирных жителей. После заседания Совбеза президент России Владимир Путин по просьбе лидеров республик признал их независимость. 24 февраля российский
лидер обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасса.



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