 

В России заблокировали Facebook

04.03.2022, 21:54, Разное
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В России заблокировали популярную социальную сеть Facebook. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Представители ведомства пояснили, что данное решение было принято в качестве ответа на ограничение “Фейсбуком” доступа к аккаунтам российских СМИ. В ведомстве обратили внимание, что за последние дни соцсеть заблокировала страницы телеканала “Звезда”, РИА Новости, Russia Today, Lenta.ru и Газета.ru, сообщает телеканал “360”.



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