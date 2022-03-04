В Сербии организовали митинг в поддержку России

Жители Белграда проводит акцию в поддержку российской операции на Украине и против расширения НАТО на восток.

Улица Короля Милана в столице Сербии Белграде фактически перекрыта митингующими, которые собрались поддержать Россию.

Митинг сторонников РФ начался вечером 4 марта у памятника Николаю II. В числе организаторов мероприятия называют движение «Образ» и мотоклуб «Ночные волки Сербии», пишет «Московский комсомолец».

Митингующие развернули 20-метровый российский флаг. Собравшиеся скандируют «Россия, Сербия!», слушают сербский и российский гимны. Правоохранители не вмешиваются в ситуацию. Численность собравшихся – более 1 тысячи человек.

Ранее в черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны не ввели санкции против России.