В Сербии организовали митинг в поддержку России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Жители Белграда проводит акцию в поддержку российской операции на Украине и против расширения НАТО на восток.
Улица Короля Милана в столице Сербии Белграде фактически перекрыта митингующими, которые собрались поддержать Россию.
Митинг сторонников РФ начался вечером 4 марта у памятника Николаю II. В числе организаторов мероприятия называют движение «Образ» и мотоклуб «Ночные волки Сербии», пишет «Московский комсомолец».
Митингующие развернули 20-метровый российский флаг. Собравшиеся скандируют «Россия, Сербия!», слушают сербский и российский гимны. Правоохранители не вмешиваются в ситуацию. Численность собравшихся – более 1 тысячи человек.
Ранее в черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны не ввели санкции против России.
Смотреть комментарии → Комментариев нет