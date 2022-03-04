Психиатры Москвы осудили санкции, наложенные Европой на российских психологов

Профессиональное психиатрическое сообщество Москвы выразило поддержку коллегам из Российского психологического общества (РПО) в связи с исключением их из Европейской федерации психологических ассоциаций (ЕФПА) и предложило им участие в совместных проектах по поддержанию психологического благополучия населения.

«В текущей ситуации специалистам, включенным в сферу охраны психического здоровья, как никогда прежде необходимо держаться вместе, объединять усилия по укреплению сотрудничества в области развития психологической науки, образования, психопрофилактики и деятельности в интересах тех, кому необходима профессиональная психологическая помощь», – говорится в обращении Московского регионального отделения Российского общества психиатров, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Российские психиатры в своем заявлении подчеркнули, что очевидный ущерб от тех недружественных шагов, которые, к сожалению, были опрометчиво предприняты сообществом наших европейских коллег, урон профессиональному и научному взаимодействию в сфере психологии, в области обмена опытом между российскими и зарубежными специалистами, возможно было бы компенсировать расширением и укреплением междисциплинарного взаимодействия отечественных экспертов, представителей различных специальностей, занимающихся вопросами охраны психического здоровья.

«Выражаем готовность московских психиатров активно включаться в совместные проекты по поддержанию психологического благополучия населения», – отмечается в письме.

Ранее исполнительный комитет Европейской федерации психологических ассоциаций заявил о необходимости немедленного исключения РПО из ЕФПА.