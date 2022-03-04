 

Совфед одобрил закон о санкциях для всех нарушающих права россиян иностранцев

04.03.2022, 21:40, Новости дня
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Совет Федерации одобрил закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших преступления в их отношении.

Документ расширяет действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», который предусматривает ограничительные меры только в отношении граждан США, передает ТАСС.

Ранее в МИД призвали сделать более публичными санкционные меры РФ в отношении иностранцев.



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