Совфед одобрил закон о санкциях для всех нарушающих права россиян иностранцев

Совет Федерации одобрил закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших преступления в их отношении.

Документ расширяет действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», который предусматривает ограничительные меры только в отношении граждан США, передает ТАСС.

Ранее в МИД призвали сделать более публичными санкционные меры РФ в отношении иностранцев.