Натуральный крем для сухой кожи – проще простого: рецепт из трех ингредиентов

Сухая кожа требует особенно тщательного ухода, в основе которого – глубокое увлажнение. Найти в магазинах хороший и натуральный крем, не только обладающий увлажняющим эффектом, но и обеспечивающий коже необходимое питание, не так-то просто. Поэтому многие женщины предпочитают применять самостоятельно сделанные домашние косметологические средства.

Приготовить дома крем, устраняющий все проблемы, вызванные чрезмерной сухостью кожи, очень легко. Рецепт включает в себя всего лишь три ингредиента, которые не составит труда приобрести в любой аптеке.

Что понадобится для приготовления средства

Для того чтобы самостоятельно приготовить эффективно устраняющий сухость и обеспечивающий комплексный уход крем, потребуется следующее:

оливковое или какое-либо другое растительное масло – 45 мл; натуральный пчелиный воск – 7 г; розовая вода – 35 мл.

Приготовленный из данных ингредиентов домашний крем необычайно богат жирами и витаминами, поэтому он отлично предотвращает сухость кожи и питает ее даже в сложных погодных условиях, например, в сильные морозы или при долгом нахождении на ветру. Более того, активные компоненты, содержащиеся в розовой воде, оказывают успокаивающее и противовоспалительное воздействие на кожу.

Важный момент: помимо ингредиентов, входящих в состав данного крема, потребуются плотно закрывающаяся баночка для хранения средства и посуда для его приготовления. Крайне важно, чтобы баночка и используемые при приготовлении предметы были чистыми.

Как приготовить

Для того чтобы самостоятельно приготовить натуральное домашнее косметологическое средство, нужно сделать следующее:

отмерить указанное в рецепте количество компонентов; поместить масло и воск в стеклянную миску и прогреть на водяной бане; как только воск растопится, миску нужно снять с бани и добавить к ее содержимому розовую воду.

В процессе добавления воды крем нужно аккуратно, но при этом энергично перемешивать. Как только средство достигнет однородной консистенции, его следует осторожно перелить в баночку для хранения и остудить.

Как использовать и хранить

Ни для кого не секрет, что большинство женщин неправильно хранят покупные крема. Баночки и тюбики с косметологическими средствами, как правило, просто лежат на туалетном столике или же стоят на полочке, расположенной в ванной комнате.

Покупные крема содержат изрядное количество различных консервантов и прочих искусственных добавок, которые обеспечивают им большой срок хранения и предотвращают порчу даже при неподходящих условиях. Натуральный крем, самостоятельно приготовленный дома, консервантов и прочих добавок не содержит. По этой причине хранить его нужно правильно – на нижней полке боковой стенки холодильника. И, разумеется, баночка со средством всегда должна быть плотно закрыта.

Что же касается применения крема, то но ничем не отличается от использования покупных средств. Небольшое количество наносится на чистую и сухую кожу пальцами или спонжем. Впитывается крем очень быстро, а его излишки можно легко удалить бумажной салфеткой.