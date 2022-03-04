С водолазкой, пальто и с акцентом на кружева: с чем весной сочетать платья-комбинации

Бельевой стиль в 2022 году повторно набирает обороты, стильные шелковые платья-комбинации становятся мастхэвом для каждой уважающей себя модницы. Но с чем же носить эту роскошь, чтобы не прослыть вульгарной? Давайте узнаем, что нам рекомендуют стилисты.

Базовые образы

Для повседневной носки смело сочетайте такое платье с яркой курткой. Такой образ смотрится достаточно смело, но выразительно. Длина платья может быть любой, однако не стоит останавливаться на откровенном мини. Гораздо более уместны миди или до середины щиколотки.

Самые смелые могут использовать сочетание шелковой белой комбинации, приятно струящейся по ногам, со свитером-оверсайз и спортивной обувью. Этот образ поможет вам стать главной модницей весны! Самое главное – не злоупотреблять аксессуарами, обычной сумки вполне достаточно. Также платье может быть из глянцевого атласа, который смотрится элегантно и благородно.

Для спасения от весенней прохлады женственное платье можно сочетать с водолазкой. Ансамбль дополним удобными ботфортами и демисезонным пальто. Для такого образа вы можете выбрать не только шелковые платья, но и бархатные. Они выглядят аристократичными, нарядным, подчеркнут безупречный вкус и стремление к гармонии. Дополнительно можно надеть скромное колье, оно привлечет внимание к длинной шее.

Для особых случаев

Шелковое платье-комбинация смотрится очень интересно и броско, если в тандеме с ним надеть жакет с аналогичным принтом. Но, чтобы не получилась цветовая какофония, выбирайте однотонные сапоги и самые простые аксессуары.

Кружевные комбинации смотрятся женственно и романтично. Наиболее выигрышным вариантом сочетания для них стилисты называют приталенное пальто. Тем более что ранней весной в России возможны холода.

Не стоит бояться носить этой весной платья-комбинации. При умелом сочетании они станут вашими любимыми.