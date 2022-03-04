Мнение: Легализация пиратства в России: плюсы и минусы

Прощай, Дота. Габен запретил русским покупать игры в Стиме. Следующий очевидный шаг — отключить нас от купленных нами игр. У меня Стим с 2013 года, у меня там игр примерно на 72 тысячи рублей. Это немного, примерно по 700 рублей в месяц. Компьютерные игры — одно из самых доступных развлечений, если только не тратиться на лутбоксы и донат.

Как показывает опыт других конфликтов с США, скоро Габену прикажут закрывать Стим для русских, и он вынужден будет подчиниться приказу.

Многие другие иностранные компании уже объявили о прекращении работы с Россией — SAP и Oracle, например. Объявили демонстративно, с явным таким желанием быть «первыми учениками», если вы понимаете, о чём я.

Мы оказались в дурацкой ситуации: купить игру или программу на Западе нельзя, так как Запад развязал против нас санкционную войну, а пиратить её мы не имеем права, так как российские законы это запрещают.

Горячие головы уже предлагают сделать Россию эдакой Тортугой, полностью легализовать у нас пиратство программ и фильмов западного производства. И действительно, на первый взгляд кажется, будто так будет правильно и справедливо. Проблема в том, что у такого решения будут не только плюсы, но и некоторые неприятные побочки.

1. Легализацию пиратства, хотя бы умеренную, будет весьма непросто продавить. В России весьма сильно лобби любителей копирайта, члены которого стригут копеечку с контента, к производству которого они не имеют отношения. Также пиратов традиционно ненавидят крупные разработчики ПО — их ненависть объяснима, но зачастую уже иррациональна.

По разным причинам, в которые я не хочу сейчас вдаваться, обе группы весьма влиятельны. Напротив, группа условных «пиратов» влиянием не обладает, особенно сейчас. Их главная проблема в том, что тему пиратства много лет назад подмяли под себя американцы, технично превратив самых идейных и деятельных апологетов пиратства в стандартных борцов с «путинским режимом».

Голоса адекватных людей, считающих, что систему копирайта надо глубоко реформировать, и не увязывающих эту реформу с политическими интересами США, особо не слышны. Таких адекватных людей много, но они менее активны, чем три вышеозначенные группы.

2. Хороший торрент-трекер стал бы великолепным орудием мягкой силы. Предоставив жителям Запада бесплатный доступ к фильмам и видеоиграм, можно даже не включать в торренты никакой пропаганды. Репутацию страны свободы мы получим автоматически.

Торренты на Западе будут блокировать, но мы научим жителей Запада обходить блокировки. А после этого забанить на Западе RT будет уже гораздо сложнее, так как надёжный VPN или что-нибудь в этом роде будет у каждого.

3. Разработчики ПО на Западе понесут колоссальные убытки. Сейчас народ на Западе пользуется лицензионными программами не из законопослушности, а из-за того, что пиратские программы неудобны. Их не так-то просто найти и скачать, в них иногда есть вирусы, в них часто вставляют рекламу. Если создать удобный торрент-трекер, — эдакий аналог Стима для пиратов, — причин покупать лицензионное у рядового жителя Запада не будет.

4. С программами для бизнеса не всё так просто. Там нужно сопровождение, там нужны обновления. Иногда они требуют доступа к серверу производителя, причём не для проверки лицензии, а для обработки каких-то важных вещей.

Вот эти SAP и Oracle, которые уходят сейчас из России, спиратить будет довольно сложно, это вам не фильм про человека-паука. Впрочем, пиратить их и не нужно. Их нужно заменять на программы от 1С и других отечественных разработчиков.

Прикормленные айтишники, которые десятилетиями «дружили» с западными корпорациями, будут активно возражать, говорить, будто это технически невозможно. Смело делите их «невозможно» на 10.

5. Допустим, мы успешно спиратили все программы, и каждый может их бесплатно скачать. С Западом всё понятно — убытки для издателей и разработчиков, красные цифры в бухгалтерском балансе. Чем сильнее ответим на санкции, тем быстрее протрезвеют.

Но что делать с российскими издателями? Кто будет покупать отечественный софт, если можно будет легко, бесплатно и легально получить западную программу?

Какие-то клиенты останутся. Упомянутый уже 1С пострадает не так сильно, так как западных конкурентов у 1С мало, специфика отрасли. Пиратить антивирус Касперского тоже мало кто захочет, это довольно глупо. Но, допустим, платный Компас наверняка проиграет бесплатному Автокаду.

Вспомните, что было, когда подержанные иномарки из Германии и Японии можно было ввезти в Россию очень дёшево. Никто даже и не думал тогда открывать автозаводы в России. Если мы легализуем пиратство, можем получить такой же эффект. Российские разработчики будут страдать как от того, что Запад наложил на них санкции, так и от того, что пираты уничтожили внутренний рынок.

6. Это было по поводу программ и игр. Но кое-где пиратство давно пора легализовать. Например, следует разрешить пиратить книги, которые невозможно купить, так как издатель их не продаёт. Также следует разрешить пиратить книги, которые издатель испортил — например, напечатав их вырвиглазным мелким шрифтом или вырезав из них важные фрагменты.

Конечно же, следует ограничить авторское право разумным сроком — пятью годами, например. Слишком длинное авторское право несправедливо: во-первых, им часто злоупотребляют разные паразиты, а во-вторых, рынок ограничен, так что тот, кто пришёл первым, блокирует тех, кто идёт за ним. Я сейчас намеренно не раскрываю эту мысль, так как для этого нужен отдельный пост, который, кстати, несколько лет назад я уже публиковал.

Проще говоря, злоупотребление авторским правом часто ведёт к паразитизму и монополизму, поэтому давно уже пора глубоко пересмотреть законодательство об авторских правах. Сегодня оно не только защищает авторов, но и серьёзно мешает им. Система передачи денег от общества к авторам работает плохо, с низкой эффективностью.

7. Если мы становимся Тортугой, дав пиратам надёжный приют, мы очень многое выигрываем в плане безопасности. Сильные сообщества хакеров будут на подкорме у наших спецслужб, а не у спецслужб США, например. Также мы получаем массу важных разведданных — сами понимаете, каким образом. Как гласит мудрость советских офицеров, если ты не можешь предотвратить безобразие, надо его возглавить.

С репутационной точки зрения тут будут плюсы и минусы. Плюсы — дополнительный штрих к образу свирепого русского, способного взломать Пентагон прямо с кнопочного мобильника. Минусы — репутация покровителей пиратов.

Убрать минусы, оставив плюсы, очень просто — надо пригласить к себе ребят из Рутрекера и создать им все условия для работы, включая щедрое финансирование, но… не публиковать по этому поводу никаких нормативных актов. Дескать, да, уважаемое мировое сообщество, мы тоже сражаемся с пиратами. Сайт Рутрекер нам известен, мы давно уже боремся с этим рассадником заразы. Изо всех сил, вот прямо вспотели уже.

Кстати, такой полуподпольный вариант легализации пиратства позволит избежать типичной ошибки чиновников. Чиновники любят делать всё самостоятельно, с нуля, так как только в этом случае они могут поставить себе звёздочку за успешный проект. Но создавать мощную группировку пиратов с нуля — задача почти нерешаемая, чиновники тут с гарантией провалят дело. Тут надо приглашать опытных людей, которые уже создали большую пиратскую структуру, уже обросли активным сообществом.

8. Что мы будем делать, когда через 5-10 лет санкции снимут? История показывает, что период охлаждения не так уж велик, уже к концу года горячие головы на Западе частично остынут, а через несколько лет санкции начнут слабеть. Не обязательно, но шансы большие — Россия слишком велика, чтобы отказываться от торговли с нами навсегда.

В этом случае пиратский остров на территории России станет проблемой, поэтому желательно эту проблему заранее изучить. Например, подумать, как можно будет сохранить своих дружественных пиратов и после отмены санкций — сделав вид, будто мы их не контролируем.

Пираты-то будут существовать в любом случае, независимо от воли нашего государства. Но если это будут дружественные пираты, можно будет просить их не пиратить российские программы, например. Можно будет сотрудничать с пиратами и по другим направлениям.

Удушить торренты пока что невозможно. Следовательно, следует поставить их под свой контроль.

9. Все размышления выше, пожалуй, разобьются вдребезги о первый пункт. У нас есть две группы приближённых к власти лоббистов, у которых при слове «пират» начинают плясать кровавые мальчики в глазах. Они скажут, что пиратство — это плохо, так как якобы ужас как вредит отечественным авторам. Им поверят на слово, на этом обсуждение и закончится.

Поэтому, вероятно, власти решат плотнее дружить с Китаем. Там сейчас есть и свои разработчики, причём весьма искусные, и огромный рынок, куда мы можем поставлять свои программы.

Что касается ручных хакеров и пиратов, то они в Китае работают уже сейчас. Мудрые власти Китая не давят на них полицией, понимая, что им выгоднее держать эти тёмные кварталы интернета под своим косвенным контролем.