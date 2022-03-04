 

Мнение: Время салютов?

04.03.2022, 20:40, Разное
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Уже завтра в городах и весях России можно будет устроить праздничные салюты и организовать народные гуляния.

Потому что завтра, видимо,  будет окончательно разбит главный враг России, долгие годы мешавший России процветать, а всем россиянам жить богато и счастливо.

Завтра вступит в силу закон, предусматривающий до 15 лет колонии за «фейки о российской армии». И еще один закон, предусматривающий до 5 лет лишения свободы за «дискредитацию Вооруженных сил России».

Сегодня Госдума ударно потрудилась и проголосовала сразу в двух чтениях за законы, вносящие поправки в УК.
«Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации», — уточнил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, положения документа могут вступить в законную силу уже завтра. За принятие поправок в Уголовный кодекс проголосовал 401 депутат.

В УК появится статья 207.3 — «о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан», согласно которой за распространение «фейков» можно получить до 10 лет лишения свободы. Если это повлекло «тяжкие последствия» — до 15 лет.

Кроме того, Госдума одобрила введение статьи 280.3 о «дискредитации Вооруженных сил России». Минимальным наказанием за такое правонарушение будет штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, максимальным — 5 лет лишения свободы.

Я правильно понял, что судя по скорости принятия этих законов, именно фейки об армии мешали России стать процветающей страной? Ну теперь-то заживем? Счастливо и богато?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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