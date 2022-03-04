 

Cотни ракет «Стрела», которые ФРГ намерена поставить Украине, уже вышли из строя

04.03.2022, 20:33, Новости дня
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Значительная часть ракет «Стрела», которые правительство Германии намерено поставить на Украину, уже негодны к использованию, пишет Der Spiegel. Согласно оценкам издания, минимум 700 из 2700 «Стрел» вышли из строя. Кроме того, данный тип оружия безнадёжно устарел и был снят с вооружения в Германии ещё в 2014 году.


AP

Правительству Германии, вероятно, стоит пересмотреть решение об отправке на Украину 2700 ракет «Стрела», пишет Der Spiegel. Согласно данным издания, эти ракеты не только безнадёжно устарели: значительная их часть вовсе уже вышла из строя. Как пишет Der Spiegel, максимум 2000 ракет, хранящихся на складах бундесвера, ещё сохраняют пригодность.

Издание напоминает, что ракеты «Стрела» были сняты с вооружения немецкой армии ещё в 2014 году. Der Spiegel отмечает, что ракеты крайне устарели: их разработка велась ещё в СССР. Во внутренней записке бундесвера от ноября 2021 года сказано, что «ввиду устаревания приводного набора ракеты «Стрела» уже небезопасны для использования и не могут производить выстрелы». Отмечается, что уже тогда все ракеты «Стрела» предписали к утилизации: она до сих пор не осуществлена из-за медленных темпов.

Как отмечает Der Spiegel, помимо прочего, склады бундесвера с хранящимися «Стрелами» так заплесневели, что военным разрешалось заходить в них только в специальной защитной одежде. Ещё одна проблема состоит в том, что в распоряжении бундесвера есть сами ракеты, но нет специальных рукояток, необходимых для стрельбы.

Согласно информации Der Spiegel, пресс-секретарь министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт заявил, что окончательного решения о поставке «Стрел» на Украину пока не принято. 



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