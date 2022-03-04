По речи Путина можно судить о завершающей фазе спецоперации на Украине – политолог Орлов

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание Совета безопасности РФ на фоне спецоперации на Украине. Глава государства произнес речь, по которой, как считает политолог Дмитрий Орлов, можно сделать вывод: российские войска скоро завершат свою миссию на украинской земле.

По словам эксперта, в речи президента было два главных акцента – это гуманизм и эмпатия, и российский лидер, обращаясь к россиянам и украинцам, дал понять, что каждый солдат, который погиб или получил ранение в ходе спецоперации, очень важен для него; что государство окажет большую поддержку их родным.

Поскольку одним из важнейших приоритетов спецоперации является сохранение жизни и здоровья мирных жителей, президент во время своего выступления говорил о создании коридоров для граждан и нанесении ударов лишь по военным объектам, отметил Орлов.

Специальная военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что всем членам семей погибших российских военнослужащих выплатят по 7,421 миллиона рублей. Кроме того, по словам президента России, родным погибших военных будут каждый месяц перечислять денежную компенсацию.